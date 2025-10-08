На поддержку ипотеки в России направят более 3 трлн рублей

Из них 701 млрд рублей направят на проект «Инфраструктура для жизни»

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил о планах по субсидированию ипотеки в России на 2026—2028 годы. Общий объем финансирования составит 3,1 трлн рублей в рамках трехлетнего периода, сообщает ТАСС.

В ходе заседания комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Файзуллин представил проект бюджета, согласно которому на различные государственные программы будет выделено 4,1 трлн рублей. Значительная часть средств направлена на реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели предусмотрен 701 млрд рублей.

— Наибольший объем запланирован на субсидирование ипотеки в трехлетке — 3,1 трлн рублей, — сказал Файзуллин.

Алена Новокшонова / ТАСС

Средства пойдут на комплексное развитие территорий, строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, а также субсидирование купонного дохода по инфраструктурным организациям.

Министр также сообщил о программе жилищных субсидий для 18 категорий граждан. По состоянию на 1 июля 2025 года в очереди на жилье стоят 526 тысяч семей, из которых более 180 тысяч относятся к категориям, установленным федеральным законодательством. На обеспечение жильем различных категорий граждан выделено 105,3 млрд рублей. Эти средства позволят предоставить жилье более чем 30 тысячам семей.

Напомним, что в Татарстане 10% всех ипотек пришлось на многодетные семьи, в Башкирии — 12%.

Наталья Жирнова