В Свияжске обновляют набережную и историческую территорию
Проект реализуется при взаимодействии с местными жителями и экспертами
В Свияжске стартовали работы по восстановлению исторического облика территории. Проект, победивший во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды, охватывает набережную реки Свияги, Сергиевский и Тайницкий спуски, а также Московскую улицу. Об этом сообщили в пресс-службе Института развития городов РТ.
Известно, что основная цель проекта — обновление исторической среды Свияжска как буферной зоны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вдоль исторической брусчатки набережной уже обустроили новые тротуары, на Тайницком спуске уложили булыжное покрытие с водоотводным лотком. У стен Иоанно-Предтеченского монастыря установили прочный деревянный настил.
Также модернизировано освещение, установлены ограждения и смотровые площадки на Сергиевском спуске. Территория украсилась малыми архитектурными формами в стиле XIX века, включая навигационные указатели, скамейки и урны. Рядом с руинами дома Шешуковых появился амфитеатр.
Проект реализуется при взаимодействии с местными жителями и экспертами. Напомним, что сезон речной навигации в Татарстане завершится 16 ноября.
