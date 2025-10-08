Сезон речной навигации в Татарстане завершится 16 ноября
Социальные рейсы до Болгара (Казань — Болгар — Тетюши) будут выполняться до 12 октября
Минтранс Татарстана объявил о завершении сезона речной навигации 16 ноября. Различные маршруты будут закрываться поэтапно в течение октября и ноября.
Социальные рейсы по направлениям Казань — Шеланга и Казань — Печищи продолжат работу до ноября. Рейсы до Свияжска будут осуществляться до 19 октября, речные прогулки по рекам — до 15 октября. Социальные рейсы до Болгара (Казань — Болгар — Тетюши) будут выполняться до 12 октября.
— Рекомендуем планировать поездки заранее, учитывая даты закрытия по интересующим вас направлениям, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что в Татарстане навигация в 2025 году стартовала 25 апреля. Пассажирские речные перевозки осуществлялись по десяти социально значимым маршрутам.
