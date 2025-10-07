Минпромторг Татарстана показал стенд республики на ПМГФ-2025
Регион представлен сразу на трех площадках
Татарстан представляет свои достижения на XIV Петербургском международном газовом форуме, проходящем в Санкт-Петербурге с 7 по 10 октября. Регион представлен сразу на трех площадках, сообщили в Минпромторге.
На объединенном стенде в павильоне F свою продукцию и решения представляют 18 ведущих компаний республики. Среди них — «Аммоний», КМПО, «Газпром Трансгаз Казань», «Казанькомпрессормаш», Холдинг «Таграс», «Техникс», «Промэнерго» и другие.
