Минпромторг Татарстана показал стенд республики на ПМГФ-2025

Регион представлен сразу на трех площадках

Фото: Максим Платонов

Татарстан представляет свои достижения на XIV Петербургском международном газовом форуме, проходящем в Санкт-Петербурге с 7 по 10 октября. Регион представлен сразу на трех площадках, сообщили в Минпромторге.

На объединенном стенде в павильоне F свою продукцию и решения представляют 18 ведущих компаний республики. Среди них — «Аммоний», КМПО, «Газпром Трансгаз Казань», «Казанькомпрессормаш», Холдинг «Таграс», «Техникс», «Промэнерго» и другие.





Рената Валеева