Выплаты нефтяникам по топливному демпферу в августе упали в 4,7 раза

В сентябре российские нефтяные компании получили из бюджета 30,5 млрд рублей выплат

Фото: Артем Дергунов

В сентябре российские нефтяные компании получили из бюджета 30,5 млрд рублей выплат по механизму топливного демпфера за август. Это в 4,7 раза меньше, чем в предыдущем месяце (145,7 млрд рублей), и в 2,6 раза меньше, чем в июле (80,4 млрд рублей), свидетельствуют данные Минфина России.

Основной причиной резкого сокращения выплат стал рост биржевых цен на бензин, в результате чего они превысили отсечку, при которой демпферные выплаты обнуляются.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники «делятся» с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в России превысила отсечку на 10% по бензину и на 20% по дизтопливу, то выплаты обнуляются. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что с 1 сентября отсечка была увеличена на 10 процентных пунктов — до 20% по бензину и до 30% по дизельному топливу.

По данным Петербургской биржи, средняя цена АИ-92 в августе составила 69,3 тыс. рублей за тонну, превысив отметку, при которой не выплачивается демпфер (66,5 тыс. рублей за тонну). Биржевая стоимость дизельного топлива в среднем за август составила 59,2 тыс. рублей за тонну, оставаясь ниже текущей демпферной отсечки (68,6 тыс. рублей за тонну).

Выплаты за весь прошлый год составили 1,815 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 14,3%.

Рената Валеева