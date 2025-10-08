В татарстанском горохе нашли пестициды и зерновку
Специалисты исследовали 88 тыс. тонн продовольственного и кормового гороха нового урожая
Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане исследовали 88 тыс. тонн продовольственного и кормового гороха нового урожая, что составляет около 60% от валового сбора этой зернобобовой культуры в регионе. В текущем году в республике намолочено 150 тыс. тонн гороха, что на 17% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
В ходе исследований два образца не соответствовали по влажности, одна партия оказалась заражена гороховой зерновкой, а в двух пробах обнаружено превышение остаточного количества пестицида перметрина.
Информация о выявленных нарушениях направлена в Управление Россельхознадзора по Татарстану для принятия необходимых мер реагирования.
Несмотря на выявленные отдельные несоответствия, горох, выращенный в Татарстане, обладает рядом преимуществ. Пищевые сорта отличаются полезным химическим составом, а кормовые — высоким содержанием протеина. В текущем году, по данным Минсельхоза, урожайность гороха составила почти 30 ц/га, что на 70% больше, чем в 2024 году (18 ц/га).
В Татарстане объем экспорта растениеводческой продукции снизился на 5% в 2025 году. Всего Татарстан отправляет зерновую продукцию в 13 стран, включая Китай.
