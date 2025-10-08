Модернизация ЖКХ в Татарстане завершена на 95%

В 2025 году в Татарстане будет модернизировано 144 объекта коммунальной инфраструктуры на общую сумму свыше 12,7 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В 2025 году в Татарстане будет модернизировано 144 объекта коммунальной инфраструктуры на общую сумму свыше 12,7 млрд рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, сообщили в министерстве.

Более 8,5 млрд будет направлено на реализацию программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры», в рамках которой запланирована реконструкция 269 км инженерных сетей на 100 объектах.

Еще 44 объекта на сумму 4,2 млрд рублей обновляются по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Благодаря дополнительному соглашению между Минстроем России и правительством Татарстана, в сентябре к 36 существующим объектам добавились еще восемь новых, на финансирование которых из федерального бюджета выделено 519,6 млн рублей. Эти средства будут направлены на реализацию проектов в Альметьевском, Апастовском, Балтасинском, Высокогорском, Зеленодольском, Рыбно-Слободском и Алексеевском районах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным Айзатуллина, на текущий момент мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры выполнены на 95%, из 144 объектов завершены 106. За последние две недели сданы шесть объектов в Набережных Челнах, Сармановском, Лаишевском, Заинском и Агрызском районах.

Федеральная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры реализуется с 2023 года. За 2023—2024 годы в Татарстане проведено 67 мероприятий на сумму 4,5 млрд рублей и заменено около 128 км сетей.

Объем инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство увеличился за последние годы. Об этом сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.



Рената Валеева