ФАС: инвестиции в ЖКХ выросли вдвое за последние годы

Объем инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство значительно увеличился за последние годы. Об этом сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на 10-й Всероссийской тарифной конференции. Об этом сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

По данным главы ведомства, если в 2020 году планируемые инвестиции составляли 296 миллиардов рублей, то к 2025 году этот показатель вырос до 552 миллиардов рублей.

В текущем году расширен перечень оснований для изменения условий концессионных соглашений. Теперь в него включены изменения цен на стройматериалы и оборудование, рост МРОТ, а также утверждение региональных планов модернизации коммунальной инфраструктуры.

В сфере тарифов закреплены новые возможности для утверждения и корректировки инвестиционных программ в области теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2025 год. Введена возможность учета актуальной ставки Банка России. Для контроля за использованием инвестиционных ресурсов утверждены единые формы отчетности.

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 сентября 2025 года вводится новый порядок учета расходов на утилизацию ТКО и создание перегрузочных станций.

В электроэнергетике реализуется механизм регуляторных соглашений. На данный момент заключено 29 таких соглашений, а к концу года их число планируется увеличить до 44.

По программе социальной газификации с 2021 года подключено более миллиона домовладений. Продолжает действовать модель бесплатного подключения к газораспределительным сетям.

Цифровая трансформация тарифного регулирования осуществляется через внедрение ФГИС «Тариф». К тестированию системы привлечено 15 региональных регуляторов, а широкое внедрение ожидается в 2026 году.

Контроль тарифов показал значительные результаты: если в 2020 году из тарифов было исключено 2,4 миллиарда рублей необоснованных затрат, то к октябрю 2025 года эта сумма достигла 36,8 миллиарда рублей. Наибольшие суммы исключены в электроэнергетике (16,3 миллиарда рублей), теплоснабжении (5,5 миллиарда рублей) и сфере обращения с ТКО (5,3 миллиарда рублей).

С 2026 года ФАС начнет плановый анализ тарифов на пригородные железнодорожные перевозки на предмет их экономической обоснованности.

Дмитрий Зайцев