«Судят зайца за то, что съела овца!»: Энгель Фаттахов обратился к прокурору Татарстана

Бывший вице-премьер РТ в суде заявил, что дело заказное, следствие велось грязно, и заподозрил бывшего коллегу из правительства по вранье

Сегодня в Мензелинском суде Татарстана закончили оглашать фабулу обвинений бывшему вице-премьеру — министру образования республики и экс-главе Актаныша Энгелю Фаттахову. Отрицая претензии силовиков в четырех взятках на 26 млн рублей и двух превышениях полномочий с ущербом в 160 млн рублей, ВИП-подсудимый напомнил суду о своих заслугах, обвинил Фаила Камаева в предательстве и обратился к прокурору Татарстана, поинтересовавшись, почему тот «видит в каждом человеке коррупционера и крохобора» и верит «сказке Следственного комитета». Подробности — в репортаже «Реального времени».

«В республике есть силы, которые терроризируют меня»

Гособвинителями на процессе выступили прокурор Мензелинска Риназ Калаков и его старший помощник Амир Абдулвагапов. Чтобы огласить претензии в адрес Энгеля Фаттахова по всем шести эпизодам, им понадобилось четыре судебных заседания.

На вопрос судьи о признании вины бывший вице-премьер Татарстана ответил развернуто. Дал понять, что в ходе процесса он и двое его защитников Ленар Шакиров и Марат Давлетов намерены опровергнуть выводы следователей 6-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

— Я обвинение не признаю и никогда не признавал. Это не только моя принципиальная позиция, это истина! Я ни у кого взятку не брал! — начал свою речь 64-летний обвиняемый.

Энгель Фаттахов напомнил — родился в июне 1961 в деревне Чишма Актанышского района, в многодетной семье. Отец 46 лет отработал учителем начальных классов, мать — в колхозе. У самого Фаттахова сейчас трое детей и девять внуков.

За плечами — 20 лет руководства родным районом, пятилетка на посту министра и вице-премьера Татарстана, а еще — высшие награды РТ и медали Российской Федерации. Есть почетные грамоты от Владимира Аутина и звание заслуженного работника сельского хозяйства РТ и РФ.

В свой речи Фаттахов выразил благодарность первому президенту республики Минтимеру Шаймиеву, назвав его своим учителем и вторым отцом. Поблагодарил и Рустама Минниханова за доверие, поддержку в работе и личную помощь.

«Однако в республике есть силы, которые терроризируют меня с 2016—2017 годов, — не переходя на личности, сообщил подсудимый. — Эти силы помогли снять меня с поста министра.... сняли с должности главы администрации. Год оставался до пенсионного возраста. Заставили написать заявление об уходе с поста — с формулировкой, что дальше не могу руководить районом, после двадцатилетней успешной работы...»

По мнению Энгеля Наваповича, при нем Актаныш всегда был в числе передовых районов. «Поводом [для отставки] стал срез креста на кладбище села. По моему мнению, это они сами организовали. В республике и до этого были случаи поджога церквей, однако в этих районах главы не пострадали, как я», — рассуждал он.

Поделился — были планы продолжить работу в школе-гимназии для одаренных детей в качестве директора, но ему отказали со ссылкой, что новый глава района против. «Он не только был против этого, а дал команду директору школы — не пускать меня через порог мной же созданной школы», — с возмущением вспоминал Фаттахов, отмечая, что смог продолжить работу руководителем хозяйства в родной деревне.

«Бывший министр и вице-премьер Марат Ахметов не признает свою подпись»

«За три года по экономическим показателям «Агрофирма «Чишма» вышла на первое место в рейтинге хозяйств района, заработная плата работников составила в среднем 70 тысяч рублей в месяц, — продолжил свой рассказ подсудимый. — Думал, что все успокоились. Но нет.... 21 мая 2024 года по ложному обвинению меня арестовали. Тех документов, на основании которых меня задержали, теперь в деле нигде нет. Оказывается, они были ложные».

— Следствие велось очень грязно, свидетели дали под угрозой ложные показания. Даже Марат Ахметов, бывший министр сельского хозяйства и вице-премьер, не признает свою подпись — сто процентов врет, — поделился своим предположением с судом Энгель Фаттахов и, вздохнув, добавил. — Он когда-то был для меня уважаемым человеком... Про Муртазина, Нагимова, Гайнуллина (бизнесмены, дававшие показания об «откатах» за подряды, — прим. ред.) и говорить не стану, они все дали ложные показания против меня под давлением, их заставили.

Далее обвиняемый со скамьи подсудимых воззвал к главе надзорного ведомства Татарстана:

— Я обращаюсь к прокурору нашей республики Суяргулову Альберту Закиевичу! Почему он видит в каждом человеке коррупционера, крохобора, криминала? Он же должен быть гарантом прав и свобод каждого гражданина республики. Как он может подписать бумагу, обвинительное заключение, где половина фактов — лживые? Ладно, Следственный комитет про меня сказку сочинял, прокурор должен был разобраться в достоверности фактов...

Свое обвинение бывший вице-премьер оценил с юмором: «Поймали главного коррупционера республики — прямо как в басне Крылова, судят зайца за то, что съела овца!» (У автора басни — судьей выступает лиса, а зайца обвиняют, что он съел двух кур, — прим. ред).

«Я никого не предавал, как Фаиль Камаев»

Энгель Фаттахов заявил — считает свое дело заказным, а упоминавшихся выше бизнесменов — пешками в нем. «У меня с ними никогда проблем не было. Я людям доверял», — утверждает он.

— Я в течение 20 лет честно и добросовестно трудился, руководил районом, поставив перед собой задачу сделать район процветающим и одним из лучших и перспективных... Родина первого президента республики должна быть по всем показателям в числе передовых. Да, я не пустил в район инвесторов — хотел сохранить обычный уклад жизни населенных пунктов района. Хотел сохранить колхозы. Я не ошибся, — продолжил свою речь обвиняемый.

С его слов, лично себе он ничего не оформил: «Единственное богатство у меня, это моя родная деревня, с 2 тысячами гектаров земли. Если им не хватает богатства, пусть забирают весь район и мое крошечное хозяйство. Теперь им никто не помешает».

По словам Фаттахова, он получал предупреждения, что в будущем его ожидают тяжелые времена. Несмотря на это, менять свои жизненные принципы не намерен.

«У меня всегда было свое мнение на происходящие события, я ни перед кем не подхалимничал, всегда защищал свою принципиальную позицию. Я никого не предавал, как Фаиль Камаев, — заметил он и вновь повторился. — Преступлений не совершал, взяток тем более не брал... Мне нечего стыдиться! Я уверен, что суд во всем разберется!»



На следующем заседании суд планирует начать допросы — в первую очередь с потерпевшей стороны.

В чем обвиняют Энгеля Фаттахова

Эпизод 1. Превышение полномочий с отчуждением активов на 157,7 млн: по версии следствия, Фаттахов на посту вице-премьера РТ вмешивался в деятельность сельхозкомпании «Чишма», где был директором Ренат Сахабетдинов. В 2014-м, как полагают в СК и прокуратуре, навязал в учредители своего человека, в 2016—2017 годах инициировал некие совещания в Минсельхозпроде Татарстана и на более высоком уровне, где потребовал передачи активов «Чишмы» в пользу новой организации «Агрофирма «Чишма».

Речь шла об агротехнике, зданиях и оборудовании (станки для производства, тепловые пушки, бойлеры, холодильники, нагреватели молока, поильники, насосы и проч.). В перечень попал и живой товар — стадо дойных коров в 295 голов, 217 телок, 238 бычков, а еще 8 рабочих лошадей. По данным следствия, фактически передача активов на сумму 157,7 млн рублей состоялась в марте 2017-го и была безвозмездной. Сам же Энгель Фаттахов официально стал бенефициаром «Агрофирмы «Чишма» только в 2022-м, после ухода в отставку с поста главы района.

Эпизод 2. Взятка на 7,4 млн рублей от компаний «Мастерстрой» и «Барс» бизнесмена Гайнуллина, деньгами и работами — за содействие с получением договоров субподряда по госконтрактами на капремонт в школах №4 и 32 в Набережных Челнах, а также в здании создаваемого ресурсного центра на базе Актанышского технологического техникума с июня 2016-го по декабрь 2017-го. По версии силовиков, 2,1 млн рублей передавались наличными, 404,6 тысячи тремя траншами пошли на оплату стройматериалов, еще на 4,9 млн рублей потянули работы по капитальному ремонту столовой в семейной для обвиняемого «Агрофирме «Чишма».

В число незаконных действий по этому эпизоду силовики приписывают введение в заблуждение главы Актанышского района, в тот период это был Фаил Камаев, который в рамках уже своего уголовного дела свидетельствовал против Фаттахова. В частности, признался — с его подачи писал рекомендательные письма в ГИСУ РТ, выступавшее заказчиком работ в техникуме. К слову, субподряды фирм-взяткодателей по данному объекту потянули на 115 млн из бюджета, а ремонт в двух челнинских школах — еще на 108,5 млн. По мнению правоохранителей, Фаттахов, как вице-премьер, смог продвинуть «Мастерстрой» в субподрядчики челнинской «Дирекции инжиниринга и аудита строительства» путем «просьб и уговоров должностных лиц Татарстана».

Эпизод 3. Взятка в 3,8 млн рублей от компании «Теплосервис» Нагимова путем оплаты счетов и работ для «Агрофирмы «Чишма» с января 2017 по сентябрь 2019 года. В том числе — закупка кухонного оборудования, посуды и инвентаря для столовой указанного предприятия, ремонт оборудования и монтаж окон в здании мастерской агрофирмы, бурение скважины для водоснабжения. Отдельными коррупционными траншами силовики считают перечисления средств «Теплосервиса» по фиктивным договорам с «Чишмой» за якобы оказанные транспортные услуги и якобы изготовленное работниками агрофирмы ограждение по периметру майдана для сельских спортигр «Авыл Яшьлэре» в Актаныше.

По версии следствия, за взятку заместитель премьер-министра, а позже — глава района помогал «Теплосервису» с сохранением доли на тепловом рынке родного района, с заключением муниципальных контрактов и безвозмездным использованием имуществом котельных на соцобъектах вплоть до 2022 года. Пока не ушел с поста главы.

Эпизод 4. Реконструкция двухэтажного дома главы в Актаныше стала предметом взятки на 14,6 млн рублей: по версии следствия, в качестве взяткодателя в период с 2018 по 2021 год выступал представитель компаний «Стройком» и «ПСК Спецстрой» Алмаз Муртазин, который еще в 2017-м, после возвращения Фаттахова к руководству районом, обращался с просьбой помочь с заказами для строительных компаний, и с 2018-го глава района написал десятки рекомендательных писем в ГИСУ РТ в пользу вышеназванных компаний. И лоббирование имело успех — фирмы смогли получить субподряды по госконтрактам на 150 млн рублей с лишним, начиная с работ по капремонту в сельских домах культуры и коровников сельхозпредприятий.

Как следует из обвинения, перешедшие семейной агрофирме Фаттахова коровники также обновляли за счет бюджета РТ. Впрочем, самыми крупными заказами муртазинских компаний стали — капремонт в МЦ «Яшьлек» (38 млн), такие же работы в Актанышской кадетской школе (30,3 млн), детсаде №7 (17,7 млн) и Новоалимовском садике (16,6), а еще — благоустройство каскада прудов на родине первого президента Татарстана, в деревне Аняково (14,9 млн рублей). Что касается предмета взятки, то им считают работы по реконструкции дома Фаттахова, монтажу забора вокруг участка и оплату за кухонный гарнитур с витриной.

Эпизоды 5—6. Взятка за 11 газовых котлов и ограничение конкуренции: последняя в этом деле взятка в 146 тысяч рублей, по версии силовиков, передавалась путем перечисления фиктивно устроенной по указанию Фаттахова в ПО «Коммунсервис-Актаныш» работницы — за покровительство этой компании в заключении договора аренды без торгов. Предметом договора были 11 газовых котлов, при этом, как считают в СК и прокуратуре, их использование арендатор в итоге не оплачивал, что повлекло ущерб муниципалитету в 4,3 млн рублей. Действия чиновника по ограничению конкуренции не в интересах местной власти силовики расценили еще и как превышение полномочий.

Чуть ранее уголовного процесса в Мензелинске стартовал гражданский в Казани. Утверждавший обвинение Энгелю Фаттахову прокурор Татарстана требует передать в госказну имущество и денежные средства на общую сумму 651,3 млн рублей, принадлежащие бывшему вице-премьеру и его близким, а также семейной агрофирме и двум доверенным лицам.