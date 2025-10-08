В Татарстане завершили ремонт дороги Арск — граница Марий Эл за 88 млн рублей

Протяженность обновленного участка составила 3,6 километра

В Татарстане завершен ремонт автомобильной дороги Арск — граница Республики Марий Эл. Об этом сообщили в Минтрансе.

Общая стоимость работ составила 88,1 млн рублей, из которых 69,6 млн были выделены из федерального бюджета и 18,5 млн — из бюджета Республики Татарстан.

Ремонт проводился в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на участке км 11,3 — км 14,9, расположенном в Арском районе. Протяженность обновленного участка составила 3,6 километра.

В ходе работ было выполнено укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью М-800 на площади около 7 400 квадратных метров и асфальтогранулятом на площади около 3 300 квадратных метров. Помимо этого, установлен новый автопавильон и нанесена дорожная разметка.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» закончены ремонтные работы на дороге Арбор — Шишинер в Балтасинском районе Татарстана.



Рената Валеева