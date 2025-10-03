В Балтасинском районе отремонтировали 4,4 км автодороги Арбор — Шишинер
Обновление дороги прошло в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» закончены ремонтные работы на автодороге Арбор — Шишинер в Балтасинском районе Татарстана, сообщает Минтранс республики.
Специалисты обновили участок протяженностью 4,4 км — с 15-го по 21,1-й километр трассы, укрепили обочины, используя более 12 тыс. кв. метров щебня. Также построены новые круглые железобетонные трубы диаметром 1,5 метра, укреплены откосы для предотвращения эрозии почвы.
Ранее в этом же районе отремонтировали мост на дороге Балтаси — Атня, его длина — 16 метров.
