В Балтасинском районе отремонтировали 4,4 км автодороги Арбор — Шишинер

13:26, 03.10.2025

Обновление дороги прошло в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Фото: взято из телеграм-канала Минтранса Татарстана

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» закончены ремонтные работы на автодороге Арбор — Шишинер в Балтасинском районе Татарстана, сообщает Минтранс республики.

Специалисты обновили участок протяженностью 4,4 км — с 15-го по 21,1-й километр трассы, укрепили обочины, используя более 12 тыс. кв. метров щебня. Также построены новые круглые железобетонные трубы диаметром 1,5 метра, укреплены откосы для предотвращения эрозии почвы.

Ранее в этом же районе отремонтировали мост на дороге Балтаси — Атня, его длина — 16 метров.

Наталья Жирнова

