В Казани за девять месяцев в ДТП погибли 16 человек, более тысячи получили травмы
В этих происшествиях погиб один ребенок
За период с января по сентябрь 2025 года на дорогах Казани зарегистрировано 854 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 16 человек, а 1 026 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом сообщили в городской ГАИ.
Согласно данным Госавтоинспекции, за 273 дня текущего года зарегистрировано 101 ДТП с участием несовершеннолетних. В этих происшествиях погиб один ребенок и 109 получили травмы.
В 12 ДТП причиной аварии стала неосторожность самих детей, в результате чего 12 несовершеннолетних получили ранения.
Ранее МВД составило социальный портрет пьяного водителя в России.
