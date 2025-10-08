МВД составило социальный портрет пьяного водителя в России

Об этом сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин

Фото: Реальное время

Среднестатистический пьяный водитель в России — это безработный мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием. Об этом сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

— По нашим данным, это мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним либо средним специальным образованием, как правило, безработный, — заявил Митрошин, передает РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам начальника Научного центра БДД, современные аналитические механизмы позволяют получить детальную информацию не только о месте, времени и обстоятельствах ДТП, но и о социальном портрете нарушителя.

Рената Валеева