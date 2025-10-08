Пожарные Татарстана за сутки потушили четыре пожара и 12 раз выезжали на ДТП

Пожарные совершили 18 выездов по ложным вызовам

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки, 7 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на четыре пожара, ни один из которых не произошел в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные совершили 18 выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали для взаимодействия с другими службами.

Также сотрудники ГПС 12 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Рената Валеева