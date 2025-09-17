В России могут запретить выгул опасных собак пьяным и несовершеннолетним

Исключением станут случаи, когда собака находится на огороженной территории

Фото: Реальное время

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит ограничения на выгул собак потенциально опасных пород. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект запрещает выгуливать таких собак лицам, не достигшим 16 лет, а также находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Исключением станут случаи, когда собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу на праве собственности или ином законном основании.

Авторы инициативы подчеркивают, что собаки определенных пород, обладающие «генетически детерминированными качествами агрессии и силы», представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. В список потенциально опасных пород, утвержденный правительством, входят, в частности, некоторые бульдоги, гибриды волка и питбульмастифы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правительство в целом поддержало законопроект, однако отметило, что опасность для окружающих могут представлять не только собаки из перечня опасных пород, но и другие крупные и сильные собаки.

Ранее в Госдуме одобрили законопроект, позволяющий правоохранительным органам использовать наркотические средства и психотропные вещества для дрессировки служебных собак.

Рената Валеева