В Минтруде рассказали, сколько часов в день в среднем работают россияне

Показатель в 2025-м находится практически на уровне прошлого года

Фото: Артем Дергунов

Средняя продолжительность рабочего дня в России составляет 7,43 часа и остается практически неизменной по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает РИА «Новости».

— Фактически она чуть меньше восьми часов. Она, конечно, выше ковидного периода, но в текущем году находится практически на уровне прошлого года — 7,43. А в 2024 году было 7,45. При этом даже в 2023 году этот показатель был 7,39. То есть мы возвращаемся к стабильным отметкам продолжительности рабочего времени, — сказал Котяков.

Министр подчеркнул, что на среднюю продолжительность рабочего дня влияют законодательно установленные режимы работы для отдельных категорий работников. Для педагогов, медиков и лиц, занятых на работах с вредными условиями труда, предусмотрена сокращенная рабочая неделя, составляющая менее 40 часов.

Рената Валеева