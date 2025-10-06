В Татарстане снизилась безработица

На конец августа в республике было зарегистрировано 3323 безработных

Фото: Максим Платонов

На конец августа 2025 года в государственных учреждениях службы занятости Татарстана официально зарегистрировано 3323 безработных, или 0,16% рабочей силы, следует из данных Татарстанстата. Это меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда было зарегистрировано 3542 безработных (0,17% рабочей силы).

Однако по сравнению с июлем 2025 года безработица увеличилась — по итогам седьмого месяца насчитывалось 3297 безработных.

В августе 2025 года в государственные учреждения службы занятости республики за содействием в трудоустройстве обратились 1,6 тыс. неработающих граждан, статус безработного получили около 900 человек. Это на 98 человек, или на 10,3%, меньше, чем в августе 2024 года. В конце лета трудоустроили 526 безработных (-13,8%).

Ранее жителям Татарстана порекомендовали активно начинать поиски работы в конце зимы и в конце лета. Именно в эти периоды работодателей становится больше, а конкуренция среди соискателей минимальная.

Дарья Пинегина