Конор Макгрегор отстранен от боев на 1,5 года

Причиной дисквалификации стали три пропущенных попытки сдачи допинг-проб

Бывший двукратный чемпион UFC Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом официально сообщила пресс-служба USADA.

Причиной дисквалификации стали три пропущенных попытки сдачи допинг-проб в течение 2024 года. Макгрегор не явился на тестирование 13 июня, а также 19 и 20 сентября. Его действия были квалифицированы как нарушение правил предоставления информации о местонахождении спортсмена.

Срок дисквалификации отсчитывается с 20 сентября 2024 года и завершится 20 марта 2026 года. У Конора Макгрегора насчитывается 22 победы и шесть поражений в смешанных единоборствах. Спортсмен владел чемпионскими титулами UFC в полулегком и легком весе, но не выходил в октагон с 2021 года. Недавно Макгрегор выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ирландии.

Наталья Жирнова