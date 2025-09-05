Макгрегор выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ирландии

Для официального включения в избирательный бюллетень Макгрегору необходимо заручиться поддержкой как минимум 20 членов парламента

Боец MMA и бывший чемпион UFC Конор Макгрегор намерен побороться за пост президента Ирландии. В видеообращении, опубликованном в Instagram*, Макгрегор призвал своих сторонников обратиться к местным советникам, чтобы те выдвинули его кандидатуру.

— Если вы хотите увидеть мое имя в бюллетене для голосования на пост президента, я настоятельно рекомендую вам обратиться к местным советникам сегодня и попросить их выдвинуть мою кандидатуру, — заявил Макгрегор, записав видео на фоне здания правительства в Дублине.

Запись ирландского бойца привлекла внимание даже Илона Маска, который поделился постом Макгрегора в соцсети X, сопроводив его флагами Ирландии.

Напомним, Макгрегор еще в марте заявлял о своих политических амбициях.

Однако, несмотря на заявления о «обеспеченном» участии в выборах, фамилия Макгрегора не фигурирует ни в одном списке кандидатов, стремящихся получить поддержку местных советов, как сообщает The Irish Times.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Последний раз Макгрегор выходил в октагон летом 2021 года, проиграв Дастину Порье. Несмотря на многочисленные заявления о возвращении в спорт, его камбэк так и не состоялся.

Выборы президента Ирландии пройдут 24 октября. Президент избирается на семилетний срок.

Рената Валеева