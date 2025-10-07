Кадровые центры «Работа России» открылись в Татарстане

В республике произошла модернизация центров занятости

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершена модернизация центров занятости населения. Все учреждения преобразованы в современные кадровые центры под единым брендом «Работа России», сообщает Минтруда РТ.

Сообщается, что процесс обновления стартовал в 2019 году в рамках национального проекта «Демография», а с 2025 года продолжился в рамках нового проекта «Кадры». Модернизация охватила 49 центров занятости общей площадью более 11 тыс. кв. метров.

На проведение ремонтных работ было направлено 833,6 млн рублей, из которых 175 млн составили средства республиканского бюджета.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В центрах организованы специальные пространства для встреч соискателей с работодателями, установлено современное оборудование и оборудованы удобные места для индивидуальных консультаций.

Также теперь соискатели могут пользоваться современной зоной цифровых сервисов и интерактивным банком вакансий. Напомним, что более 2 тыс. татарстанцев осваивают новые профессии. Это происходит по нацпроекту «Кадры».

Наталья Жирнова