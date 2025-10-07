Абдулганиев: «Важно помнить: категория риска — это не приговор»

Уполномоченный при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей прокомментировал обновленные правила проведения профилактических визитов на предприятия

Фото: Роман Хасаев

Уполномоченный при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев прокомментировал обновленные правила проведения профилактических визитов на предприятия, которые ввело правительство России.

Теперь частота проверок будет зависеть от присвоенного компании уровня риска. Для организаций с высоким риском визиты возможны раз в три года, со средним — раз в пять лет, а с низким — раз в шесть лет. Отсчет начинается с момента присвоения категории риска надзорным ведомством.

— Государство дает сигнал: честному и прозрачному бизнесу, который инвестирует в свою безопасность и качество, оно готово предоставить максимальное пространство для свободы и роста, — отметил бизнес-омбудсмен РТ.

Он также подчеркнул, что профилактический визит — это не проверка с последующими штрафами, а возможность получить консультации и предотвратить нарушения. Фарид Абдулганиев пояснил, что категория риска становится реальным показателем состояния бизнеса. Компании с низкой категорией риска получают своего рода зеленый коридор.

— Самый главный фактор — добросовестно и стабильно соблюдать обязательные требования. Важно помнить: категория риска — это не приговор. Она может быть пересмотрена в сторону понижения, если компания демонстрирует ответственный подход, — сказал Фарид Абдулганиев.

Напомним, что Татарстан лидирует по числу молодежи в предпринимательстве.

Наталья Жирнова