Татарстан лидирует по числу молодежи в предпринимательстве

Треть ИП в республике являются людьми до 35 лет

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане наблюдается высокий уровень предпринимательской активности среди молодежи. Треть всех индивидуальных предпринимателей (ИП) в республике — это граждане до 35 лет, что превышает общероссийский показатель в 25%, сообщает Минэкономики региона.

На данный момент в регионе действует около 34 тыс. молодых ИП. С начала года более 8,3 тыс. представителей малого и среднего бизнеса в возрасте до 35 лет зарегистрировали свои предприятия.



Около 10% молодых ИП Татарстана, что составляет 3,3 тыс. человек, работают в сфере креатива. Это немного ниже общероссийского показателя в 11%. При этом среди молодёжи до 25 лет доля представителей креативных индустрий достигает 12,4%. Также сообщается, что молодые предприниматели до 25 лет всё реже выбирают блогосферу как основное направление бизнеса. В Татарстане доля блогеров среди молодежи 25—35 лет (более 4%) превышает показатель группы до 25 лет.

Ранее бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев назвал отрасли, которые не затронут изменения тарифов для МСП.

Наталья Жирнова