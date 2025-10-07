Иран смягчил закон о ношении хиджаба
Женщины больше не будут подвергаться штрафам и наказаниям за отсутствие головного убора
Власти Ирана объявили об изменении политики в отношении обязательного ношения хиджаба женщинами. Член Совета по целесообразности Мохаммадреза Бахонар сообщил на пресс-конференции, что женщины больше не будут подвергаться штрафам и наказаниям за отсутствие головного убора.
Ранее власти планировали создать специальные «реабилитационные центры» для женщин, отказывающихся носить хиджаб, а на кладбищах закрашивали фотографии женщин без головного убора. В марте текущего года власти упразднили полицию нравов, которая следила за соблюдением закона о хиджабе.
Поворотный момент в политике страны связан с событиями 2022 года, когда в Иране вспыхнули массовые протесты после смерти Махсы Амини. Девушка была арестована за неправильное ношение хиджаба и, по свидетельствам очевидцев, погибла после избиения в полицейском участке.
