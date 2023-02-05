В Иране помилуют десятки тысяч заключенных

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в честь 44-й годовщины победы Исламской революции и месяца Раджаб решил помиловать десятки тысяч заключенных. Среди них есть и участники антиправительственных протестов, сообщает IRNA.

Отмечается, что осужденные за недавние беспорядки будут помилованы или их наказание будет смягчено, если они не шпионили в пользу иностранных государств, не совершали умышленных убийств, не причиняли тяжкого вреда здоровью и не наносили ущерб правительственным, военным или общественным объектам.

Как пишет издание, такую инициативу предложил глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи.

Фото: commons.wikimedia.org

Беспорядки в Иране начались после гибели 22-летней Махсы Амини в сентябре 2022 года. Ее задержали за неправильное ношение хиджаба. По официальной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.

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Айрат Назипов