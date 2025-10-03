Мухаметшин обсудил укрепление сотрудничества с делегацией Ирана

Товарооборот республик превышает $100 млн в последние пять лет

Фото: Мария Зверева

Председатель Госcовета Татарстана и председатель Комиссии Совета законодателей России по проблемам международного сотрудничества Фарид Мухаметшин сегодня встретился с делегацией Ирана на полях четвертого Казанского международного юридического форума.

— Рады приветствовать вас в Казани. С Ираном у нас дружеские, крепкие торгово-экономические и гуманитарные отношения. В последние годы взаимодействие Татарстана и Ирана обогащается взаимными визитами и наполняется конкретными проектами. Крупные международные мероприятия, проводимые в Казани по поручению президента России Владимира Путина, такие как саммит глав государств БРИКС, также способствуют укреплению наших взаимосвязей, — подчеркнул глава парламента.

Иран является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Татарстана, с товарооборотом, стабильно превышающим $100 млн в последние пять лет.

Мухаметшин также акцентировал внимание на развитии институтов «народной дипломатии», в частности на работе Ассамблеи народов Татарстана, подчеркнув важность сохранения и развития этнонационального богатства в республике, где в мире и согласии проживают представители 175 национальностей.

Замминистра юстиции и глава Государственной пенитенциарной организации Ирана Али Фархади охарактеризовал отношения между Ираном и Татарстаном как «хорошие и искренние» и выразил благодарность за приглашение на форум.

— Мы должны сделать так, чтобы право работало на благо человека, — заявил он.



Ранее Иран передал России участок земли протяженностью 34 км для строительства железнодорожного участка Решт — Астара в рамках транспортного коридора «Север — Юг».



Рената Валеева