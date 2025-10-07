Туристическая отрасль России получит поддержку государства в виде 400 млрд рублей

Владимир Путин поставил цель увеличить долю этой сферы в ВВП страны до 5% к 2030 году

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, посвященную развитию туристической отрасли в России. Известно, что Владимир Путин поставил цель увеличить долю туристической отрасли в ВВП страны до 5% к 2030 году. На текущий момент этот показатель составляет около 3%, сообщает пресс-служба Правительства.

За 2024 год было совершено более 90 млн поездок, а за первые 8 месяцев текущего года зафиксирован рост почти на 5,5%. Сообщается, что в прошлом году объем инвестиций в туристическую отрасль достиг 1,1 трлн рублей, что в три раза больше показателей четырехлетней давности. Создано около 55 тыс. новых гостиничных номеров.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

Особое внимание уделяется созданию круглогодичных курортов на побережьях Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей, в Приморье и на Байкале. Они смогут принимать до 10 млн отдыхающих ежегодно.



На развитие отрасли в ближайшие 5 лет направят около 400 млрд рублей.

Премьер-министр отметил, что главная задача правительства — сделать путешествия по стране безопасными, комфортными и доступными. Для этого строятся современные аэропорты, расширяются автомагистрали, модернизируется железнодорожный сервис, развиваются речные круизы и гостиничная база. Ранее в Татарстане определили получателей субсидий на развитие туризма.

Наталья Жирнова