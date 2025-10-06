Новости экономики

В Татарстане определили получателей субсидий на развитие туризма

19:24, 06.10.2025

Средства распределены на 3 направления: приобретение туристского оборудования, развитие автомобильного туризма, поддержка и продвижение событийных мероприятий

Фото: Реальное время

В Татарстане завершились конкурсные отборы на получение субсидий в сфере туризма. Средства будут направлены на развитие туристской инфраструктуры и проведение событийных мероприятий в 2025 году, сообщает Госкомитет по туризму РТ.

Известно, что конкурсный отбор проводился в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Средства распределены на 3 направления:

  1. Приобретение туристского оборудования. Всего на это было выделено 50,5 млн рублей, из которых 23 млн получит ПАО «Татнефть».
  2. Развитие автомобильного туризма. Здесь размер субсидий составляет 5 млн рублей, которые получит ИП Каюмов Дамир Наилевич.
  3. Поддержка и продвижение событийных мероприятий. Все 10 млн рублей, выделенные на это направление, ушли в ООО «Путешествие в прошлое».

Ранее сообщалось, что Татарстан получил более 40 млрд рублей целевых трансфертов из бюджета России.

Наталья Жирнова

