В Татарстане определили получателей субсидий на развитие туризма

Средства распределены на 3 направления: приобретение туристского оборудования, развитие автомобильного туризма, поддержка и продвижение событийных мероприятий

Фото: Реальное время

В Татарстане завершились конкурсные отборы на получение субсидий в сфере туризма. Средства будут направлены на развитие туристской инфраструктуры и проведение событийных мероприятий в 2025 году, сообщает Госкомитет по туризму РТ.

Известно, что конкурсный отбор проводился в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Средства распределены на 3 направления:

Приобретение туристского оборудования. Всего на это было выделено 50,5 млн рублей, из которых 23 млн получит ПАО «Татнефть». Развитие автомобильного туризма. Здесь размер субсидий составляет 5 млн рублей, которые получит ИП Каюмов Дамир Наилевич. Поддержка и продвижение событийных мероприятий. Все 10 млн рублей, выделенные на это направление, ушли в ООО «Путешествие в прошлое».

Ранее сообщалось, что Татарстан получил более 40 млрд рублей целевых трансфертов из бюджета России.

Наталья Жирнова