Тренера «КАМАЗа» Ахметзянова предложили назначить в «Оренбург»

Специалист вывел челнинский клуб в лидеры Первой лиги

Главного тренера «КАМАЗа» Ильдара Ахметзянова предложили назначить в «Оренбург». С такой рекомендацией к оренбургскому клубу выступил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

Пост главного тренера «Оренбурга» остается вакантным после отставки боснийского специалиста Владимира Слишковича. Накануне «КАМАЗ» под руководством Ахметзянова разгромил «Урал» со счетом 5:1 в 13-м туре Первой лиги.

— К списку тех трех тренеров, которых озвучили сегодня как тех, из кого выбирает «Оренбург», стоит добавить и Ахметзянова. То, как показательно «КАМАЗ» сегодня проехался по «Уралу», дорогого стоит. «КАМАЗ» хорош. Крепок, основателен, надежен. Ахметзянов должен быть в списке «Оренбурга» точно. Тем более что его постоянно сейчас пробуют забрать из «КАМАЗа», — заявил Казаков.

Ахметзянов с «КАМАЗом» занимают шестое место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего костромского «Спартака» команда отстает на шесть очков.

Сам Ахметзянов, по некоторым данным, перед игрой с «Уралом» признался, что матч станет для него последним в качестве главного тренера «КАМАЗа».

Зульфат Шафигуллин