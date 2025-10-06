Новости общества

Военные освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области

12:17, 06.10.2025

Это стало возможным в результате активных действий группировки войск «Север»

Фото: Артем Дергунов

Подразделения российской группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области, заявили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Отрадное Харьковской области, — говорится в ежедневной сводке ведомства.

Накануне Минобороны также сообщало об освобождении российскими военнослужащими населенного пункта Кузьминовка в ДНР.

Рената Валеева

