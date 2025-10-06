Военные освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области
Это стало возможным в результате активных действий группировки войск «Север»
Подразделения российской группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области, заявили в Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Отрадное Харьковской области, — говорится в ежедневной сводке ведомства.
Накануне Минобороны также сообщало об освобождении российскими военнослужащими населенного пункта Кузьминовка в ДНР.
