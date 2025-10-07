В Казани пройдет бесплатный воркшоп по созданию визуального искусства на основе кода

Его проведет мультимедийный разработчик и креативный программист из Индии

Фото: Динар Фатыхов

В пятницу, 10 октября, в «Школе 21» мультимедийный разработчик и креативный программист из Индии Варун Десаи проведет четырехчасовой воркшоп, посвященный созданию визуального искусства на основе кода, в режиме реального времени. Мероприятие пройдет с 10:00 до 14:00.

Воркшоп станет частью программы первого бизнес-форума «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», который состоится в Казани 8—9 октября. Варун Десаи продемонстрирует участникам, как цифровой код может служить инструментом художественного выражения.

Варун Десаи — многопрофильный художник из Калькутты, объединяющий в своем творчестве креативное программирование, электронную музыку, аппаратное проектирование и инсталляции. Он создает визуальное искусство на основе кода с использованием камер и датчиков, считывающих реакцию зрителей.

Художественная философия Десаи — «Раскрывая невидимое». Он стремится помочь зрителям увидеть цифровые волны и сигналы, скрытые за повседневностью.

Для участия в воркшопе необходимо иметь собственный ноутбук с возможностью установки программного обеспечения.

Рената Валеева