Вторичное жилье в Казани почти не подорожало в сентябре на фоне общего роста цен

Помимо столицы Татарстана, наименьшие колебания цен зафиксированы в Омске, Волгограде, Красноярске и Краснодаре

В то время как в большинстве российских городов-миллионников вторичное жилье в сентябре подорожало в среднем на 0,9%, в Казани рост цен оказался незначительным и составил всего 0,2%, согласно данным «Яндекс Недвижимости».

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Казани составляет 187 тыс. рублей.

Наиболее заметное увеличение стоимости квадратного метра за месяц зафиксировано в Москве (+3,1%), Санкт-Петербурге (+1,2%), Самаре (+1,1%) и Челябинске (+1,1%).

В 11 из 16 городов-миллионников наблюдалась ценовая стагнация. Помимо Казани, наименьшие колебания цен зафиксированы в Омске (+0,4%), Волгограде (+0,3%), Красноярске (+0,2%) и Краснодаре (-0,3%). В Воронеже цена не изменилась. В Уфе зафиксировано снижение медианной стоимости квадратного метра на 1,6%.

Аналитики связывают оживление на вторичном рынке с началом цикла снижения ключевой ставки в июне. Однако, по их мнению, рынок реагирует сдержанно, ожидая осторожной политики регулятора при дальнейшем изменении ставки, что формирует умеренные ожидания у участников рынка и предполагает постепенное восстановление спроса.

Ранее Минфин предложил дифференцировать ставки по семейной ипотеке: 12% на первого ребенка, 6% на второго и 4% на третьего. По замыслу ведомства, это сделает господдержку более адресной и позволит «усилить демографический эффект».

