В Татарстане 10% всех ипотек пришлось на многодетные семьи, в Башкирии — 12%

Ранее Минфин предложил дифференцировать ставки по семейной ипотеке

Фото: Динар Фатыхов

Минфин предложил дифференцировать ставки по семейной ипотеке: 12% на первого ребенка, 6% на второго и 4% на третьего. По замыслу ведомства, это сделает господдержку более адресной и позволит «усилить демографический эффект». Однако аналитики ЦИАН считают, что в большинстве регионов России это приведет к снижению доступности семейной ипотеки.

Наибольшее количество ипотек оформляется в регионах с относительно небольшой долей многодетных семей. Например, Татарстан занимает 7-е место в этом рейтинге с долей многодетных семей в 10% и 3,3% от общего числа выданных ипотек в РФ в январе — июле 2025 года (13,9 тыс. кредитов). В Башкирии эти показатели составляют 12% и 3,7% соответственно.

В лидерах по числу оформленных кредитов — регионы с миллионными агломерациями, развитыми жилищными рынками и высокими доходами населения. По мнению экспертов, введение дифференцированных ставок в этих регионах приведет к значительному снижению доступности ипотеки для большинства семей в моменте.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исследование также показывает, что, чем больше численность населения региона, тем больше в нем многодетных семей и оформленных ипотек. Татарстан занимает 7-е место по числу многодетных семей (45,8 тыс.).

— Основное число домохозяйств в России — это семьи с одним ребенком (57% от всех семей с детьми): в 73 субъектах их доля превышает 50%. То есть в случае принятия решения о дифференцированных ставках в этих регионах семейная ипотека в моменте станет менее доступной. Одновременно это создаст дополнительный стимул к рождению второго ребенка: при его появлении ипотечные условия вернутся к тем, которые характерны для рынка сейчас, — рассказала эксперт ЦИАНа Елена Бобровская.

Рената Валеева