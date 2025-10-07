Муниципалитетам Татарстана выделили 69,6 млрд рублей межбюджетных трансфертов
Они предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
Бюджетам муниципальных образований Татарстана предоставлены межбюджетные трансферты на общую сумму 69,6 млрд рублей. Об этом сообщили в Минфине республики.
Межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета Татарстана предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.
На сегодняшний день распределение предоставленных средств выглядит следующим образом:
- дотации составили 1,6 млрд рублей;
- субсидии — 23,9 млрд рублей;
- субвенции — 39,2 млрд рублей;
- иные межбюджетные трансферты — 4,9 млрд рублей.
По состоянию на 1 сентября текущего года в бюджет Татарстана поступило 40,3 млрд рублей целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
