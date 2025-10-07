Новости экономики

Муниципалитетам Татарстана выделили 69,6 млрд рублей межбюджетных трансфертов

09:52, 07.10.2025

Они предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов

Фото: Динар Фатыхов

Бюджетам муниципальных образований Татарстана предоставлены межбюджетные трансферты на общую сумму 69,6 млрд рублей. Об этом сообщили в Минфине республики.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета Татарстана предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

На сегодняшний день распределение предоставленных средств выглядит следующим образом:

  • дотации составили 1,6 млрд рублей;
  • субсидии — 23,9 млрд рублей;
  • субвенции — 39,2 млрд рублей;
  • иные межбюджетные трансферты — 4,9 млрд рублей.

По состоянию на 1 сентября текущего года в бюджет Татарстана поступило 40,3 млрд рублей целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Рената Валеева

