Татарстан получил более 40 млрд рублей целевых трансфертов из бюджета России
Общая сумма запланированных поступлений в бюджет РТ составляет 70,4 млрд рублей
По состоянию на 1 сентября текущего года в бюджет Татарстана поступило 40,3 млрд рублей целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, что составляет 57,3% от запланированного объема. Об этом сообщили в Минфине республики.
В структуре поступивших средств:
- дотации — 235,7 млн рублей (100% от плана);
- субсидии — 31,4 млрд (54,4% от плана);
- субвенции — 5,3 млрд (73,2% от плана);
- иные межбюджетные трансферты — 3,1 млрд (63,8% от плана);
- поступления из федеральных фондов — 208,6 млн (88,5% от плана).
Подчеркивается, что поступившие федеральные средства носят целевой характер и направлены на финансирование конкретных расходных статей в соответствии с их целевым назначением.
Общая сумма запланированных поступлений из федерального бюджета в бюджет Татарстана в 2025 году составляет 70,4 млрд рублей.
Парламент Татарстана утвердил бюджет на 2025—2027 годы, предусматривающий финансовую поддержку муниципальных образований.
