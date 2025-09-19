Новости экономики

Татарстан получил более 40 млрд рублей целевых трансфертов из бюджета России

10:43, 19.09.2025

Общая сумма запланированных поступлений в бюджет РТ составляет 70,4 млрд рублей

Татарстан получил более 40 млрд рублей целевых трансфертов из бюджета России
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

По состоянию на 1 сентября текущего года в бюджет Татарстана поступило 40,3 млрд рублей целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, что составляет 57,3% от запланированного объема. Об этом сообщили в Минфине республики.

В структуре поступивших средств:

  • дотации — 235,7 млн рублей (100% от плана);
  • субсидии — 31,4 млрд (54,4% от плана);
  • субвенции — 5,3 млрд (73,2% от плана);
  • иные межбюджетные трансферты — 3,1 млрд (63,8% от плана);
  • поступления из федеральных фондов — 208,6 млн (88,5% от плана).
Максим Платонов / realnoevremya.ru

Подчеркивается, что поступившие федеральные средства носят целевой характер и направлены на финансирование конкретных расходных статей в соответствии с их целевым назначением.

Общая сумма запланированных поступлений из федерального бюджета в бюджет Татарстана в 2025 году составляет 70,4 млрд рублей.

Парламент Татарстана утвердил бюджет на 2025—2027 годы, предусматривающий финансовую поддержку муниципальных образований.

Рената Валеева

Экономика Татарстан

