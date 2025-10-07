Губернатор Нижегородской области Никитин: обломки БПЛА упали на территории предприятия

Наибольшая активность была зафиксирована в районе промышленной зоны Дзержинска

В ночь на 7 октября российские системы ПВО уничтожили 36 БПЛА над территорией Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Наибольшая активность БПЛА была зафиксирована в районе промышленной зоны Дзержинска, где силами ПВО было уничтожено 30 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет.

В результате падения обломков были повреждены несколько зданий, хозяйственных построек и автомобилей. Также произошло падение обломков на территории одного из предприятий, однако значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано.



Губернатор Никитин уточнил, что в общей сложности с 23:00 до 08:00 над Нижегородской областью было уничтожено 36 беспилотников.

Прошлой ночью силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА в районе промзоны Дзержинска. В результате падения обломков получил травму один человек.

Рената Валеева