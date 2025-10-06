Новости происшествий

При атаке БПЛА нижегородского Дзержинска пострадал один человек

08:52, 06.10.2025

Всего в области перехватили и уничтожили 20 беспилотников

Силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА в районе промзоны Дзержинска минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— Сегодня ночью в районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА. По предварительной информации, к сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек. Угрозы жизни нет, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — цитирует Никитина ИА «Время Н».

По словам губернатора, падение обломков привело к нескольким локальным возгораниям в частном секторе, которые были оперативно ликвидированы. Зафиксированы повреждения стеклопакетов жилых домов и крыши одной АЗС. Ущерба промышленным объектам причинено не было.

Напомним, ранее сообщалось, что российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 251 украинский БПЛА над территорией России.

Рената Валеева

