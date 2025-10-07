Цена на золото установила новый исторический рекорд

Стоимость преодолела отметку в $4000 за тройскую унцию

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Биржевая цена на золото во вторник утром продемонстрировала умеренный рост и впервые в истории преодолела отметку в $4000 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $19,75, или на 0,5%, относительно предыдущего закрытия, достигнув $3 996,5 за тройскую унцию. Ранее в ходе торговой сессии стоимость драгоценного металла поднималась до $4 000,05, установив тем самым новый исторический максимум.

В то же время декабрьский фьючерс на серебро к 7:27 мск демонстрировал снижение на 0,22%, торгуясь на уровне $48,34 за унцию.

Вчера цена на золото поднялась выше отметки $3949 за тройскую унцию.



Рената Валеева