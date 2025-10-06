Фьючерс золота достиг исторического максимума

По состоянию на 05:02 мск цена на драгоценный металл составляла $3950

Фото: Реальное время

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex достигла исторического максимума, поднявшись выше отметки $3949 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи (Comex).

По состоянию на 05:02 мск цена на драгоценный металл составляла $3950 за тройскую унцию, демонстрируя рост в 0,97%.

К 05:12 мск рост несколько замедлился и стоимость золота составила $3947,4 за унцию (+0,9%).

2 октября стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года достигла отметки выше $48 за тройскую унцию, что является рекордным показателем с 2 мая 2011 года.

Рената Валеева