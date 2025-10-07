Трамп заявил о практически принятом решении по Tomahawk для Украины

Ранее Путин заявил, что поставки Украине американских ракет приведут к разрушению позитивных тенденций в отношениях между Россией и США

Президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, однако намерен уточнить, как именно Киев планирует их использовать.

— Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят, — сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о Tomahawk.

При этом он вновь подчеркнул, что не желает эскалации конфликта на Украине, передает РИА «Новости».



По данным газеты Telegraph, запрос о поставках Tomahawk был озвучен Владимиром Зеленским во время встречи с Трампом в середине сентября. Портал Axios сообщал, что это был единственный пункт, который Трамп отклонил в украинской заявке, выразив поддержку по другим позициям.

The Wall Street Journal утверждал, что Трамп открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не давал прямых обязательств.

Напомним, что на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. Он также подчеркнул готовность России отвечать на агрессивные действия и «приспособиться» к новым видам вооружений. В интервью журналисту Павлу Зарубину Путин заявил, что поставки Украине американских ракет приведут к разрушению позитивных тенденций в отношениях между Россией и США.

Рената Валеева