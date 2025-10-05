Путин — о США: поставки Украине «Томагавков» разрушат отношения наших стран

На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рассмотрении этого вопроса

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине американских крылатых ракет «Томагавк» приведут к разрушению позитивных тенденций, наметившихся в отношениях между Россией и США. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисту «России-1» Павлу Зарубину.

— Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности. «Томагавки» и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях, — подчеркнул Путин.

Заявление прозвучало на фоне обсуждений в администрации Белого дома возможности передачи Украине крылатых ракет «Томагавк». На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рассмотрении этого вопроса, однако подчеркнул, что окончательное решение остается за Дональдом Трампом. Спецпосланник американского лидера Кит Келлог также подтвердил отсутствие окончательного решения по данному вопросу.

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский обращался с просьбой о поставках «Томагавков» к президенту США в середине сентября, по данным газеты Telegraph. Портал Axios утверждал, что это был единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, выразив поддержку по другим позициям.

Газета WSJ сообщала, что глава Белого дома заявил о готовности рассмотреть снятие ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России, однако не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.

Ранее, на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет «Томагавк» невозможно без участия американских военнослужащих. Он также подчеркнул, что Россия готова отвечать на агрессивные действия, отметив, что отечественные системы ПВО адаптировались к ракетам ATACMS и смогут приспособиться и к «Томагавкам».

Рената Валеева