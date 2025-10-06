Новости общества

Путин назначил новых судей Татарстана

21:39, 06.10.2025

Всего в списке шесть человек, трое из которых — председатели зеленодольского и казанских судов

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин 6 октября подписал указ о кадровых изменениях среди судей Татарстана. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно опубликованному документу:

  • председатель Зеленодольского городского суда — Алексей Терехов;
  • председатель Кировского районного суда Казани — Олег Соколов;
  • председатель Московского районного суда Казани — Радик Адиятуллин;
  • судья Кировского районного суда Казани — Айгуль Маннанова;
  • судья Приволжского районного суда — Римма Кириллова;
  • судьи Арбитражного суда Татарстана — Руфия Загидуллина и Алия Хасанова.

Все председатели назначены на должности на срок 6 лет. Ранее Игоря Краснова назначили председателем Верховного Суда.

Наталья Жирнова

