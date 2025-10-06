Путин назначил новых судей Татарстана
Всего в списке шесть человек, трое из которых — председатели зеленодольского и казанских судов
Президент России Владимир Путин 6 октября подписал указ о кадровых изменениях среди судей Татарстана. Документ опубликован на портале правовых актов.
Согласно опубликованному документу:
- председатель Зеленодольского городского суда — Алексей Терехов;
- председатель Кировского районного суда Казани — Олег Соколов;
- председатель Московского районного суда Казани — Радик Адиятуллин;
- судья Кировского районного суда Казани — Айгуль Маннанова;
- судья Приволжского районного суда — Римма Кириллова;
- судьи Арбитражного суда Татарстана — Руфия Загидуллина и Алия Хасанова.
Все председатели назначены на должности на срок 6 лет. Ранее Игоря Краснова назначили председателем Верховного Суда.
