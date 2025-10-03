В Казани временно остановили движение трамваев №3 и 5а
Это произошло из-за ДТП с легковушкой
ДТП произошло на пересечении улиц Актайской — Кулагина в Казани. Столкнулись трамвай и легковой автомобиль, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля.
В связи с происшествием временно прекращено движение трамвайных маршрутов №3 и 5а. На месте происшествия ожидают прибытия экипажа ГИБДД.
Это уже шестая остановка движения трамваев за неделю. Накануне произошло сразу два ДТП с участием данного общественного транспорта.
