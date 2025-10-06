Новости общества

В Балтасинском районе завершили реставрацию гостиницы Муртазы бая

20:25, 06.10.2025

Памятник архитектуры был построен в 1911 году купцом второй гильдии Муртазой Мулюковым на Сибирском тракте

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В Балтасинском районе завершены реставрационные работы в историческом здании бывшей гостиницы Муртазы бая, сообщает комитет РТ по охране ОКН.

Памятник архитектуры был построен в 1911 году купцом второй гильдии Муртазой Мулюковым на Сибирском тракте.

У гостиницы был выполнен капитальный ремонт кровли с восстановлением исторического облика и заменой повреждённых элементов. Особое внимание уделили созданию оптимальных условий для хранения музейных экспонатов — в здании установили современную систему отопления.

Сегодня в отреставрированном здании расположились краеведческий музей и музей Мусы Джалиля. Само здание находится под государственной охраной как ценный памятник архитектуры. Напомним, что здание училища Ушкова получит статус памятника архитектуры.

Наталья Жирнова

ОбществоКультура Татарстан

