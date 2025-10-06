В Набережных Челнах будут судить женщину, напавшую на полицейского

Она была в алкогольном опьянении

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летней жительницы Набережных Челнов. Женщина обвиняется в нападении на полицейского, сообщает СУ СК по РТ.

Инцидент произошел 4 августа 2025 года. Женщина вместе с несовершеннолетней дочерью была доставлена в отдел полиции за распитие алкоголя в общественном месте. Во время оформления документов женщина вела себя агрессивно. После замечания сотрудника полиции она оскорбила его, а затем набросилась на другого полицейского, который зашел в кабинет.

Сообщается, что материалы дела переданы в суд. Ранее Бастрыкин потребовал доклад по делу о травмировании школьницы на уроке физкультуры в Казани.

Наталья Жирнова