Бастрыкин потребовал доклад о расследовании травмы школьницы на уроке физкультуры в Казани

Во время выполнения упражнения девочка упала и повредила спину

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту травмирования 17-летней школьницы на уроке физкультуры в Казани. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Мать пострадавшей обратилась в Информационный центр СК России, выразив несогласие с ходом расследования обстоятельств инцидента, произошедшего в ноябре 2023 года. Во время выполнения упражнения на уроке физкультуры девочка упала и повредила спину. Несмотря на жалобы на сильную боль, скорую помощь школьнице не вызвали, и она самостоятельно добралась до дома, после чего была госпитализирована с переломом.

Уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) расследуется СУ СК России по Татарстану с октября 2024 года, однако виновные до сих пор не привлечены к ответственности.



Рената Валеева