В Бугульминском районе полностью запустили отопление

Об этом сообщил глава района Дамир Фаттахов

Фото: Реальное время

В Бугульминском муниципальном районе завершился процесс подключения отопления. Как сообщил глава района Дамир Фаттахов в своем телеграм-канале, тепло поступило во все социальные объекты и многоквартирные дома района.

Несмотря на общее подключение, в работе остается 125 заявок от жителей. Они поступили через аварийно-диспетчерскую службу и социальные сети.

— У аварийных бригад управляющих компаний в работе остается 125 заявок — это обращения, которые вы оставили в аварийно-диспетчерской службе и здесь, в комментариях для моей команды. Работаем адресно по каждому дому, пока всё не стабилизируем, — пишет Фаттахов.

Напомним, что в пяти домах Казани не дали тепло, отопительный сезон начался неделю назад.

Наталья Жирнова