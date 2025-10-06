Журналиста Тихона Дзядко* заочно арестовали

Следствие обвиняет его по двум статьям УК

Головинский суд Москвы вынес решение о заочном заключении под стражу журналиста Тихона Дзядко*. Следствие обвиняет его по двум статьям УК, сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

По данным суда, Дзядко подозревается в преступлениях по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» и по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах». Суд отправил Дзядко под стражу на 2 месяца.

Отсчитывать его начнут после того, как журналист окажется в России, либо после экстрадиции, либо после задержания на территории страны.

Наталья Жирнова