Минюст объявил экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову* иноагентом
В марте 2022 года она вышла в прямой эфир с плакатом антивоенного содержания
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политолога Григория Амнуэля*, бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову* и сетевой проект «I NEWS»*.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Напомним, во время вечернего выпуска новостей на Первом канале 14 марта 2022 года Марина Овсянникова* вышла в прямой эфир с плакатом антивоенного содержания. На плакате было написано (на русском и английском языках): «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». Она стояла позади ведущей Екатерины Андреевой в течение нескольких секунд, пока трансляция не была прервана.
Справка
* Признаны Минюстом России иностранными агентами.
