В Нижнекамске на капремонт трех учебных учреждений выделили 142 млн рублей

Обновления проведут в лицее, школе и детском эколого-биологическом центре

ГБУ «Главстрой РТ» планирует провести капитальный ремонт трех учебных учреждений Нижнекамска. Об этом свидетельствуют данные тендера на сайте госзакупок.

Согласно данным, работы будут проведены в:



средней общеобразовательной школе №7,

лицее №35,

детском эколого-биологическом центре.

В основном работы заключаются в обновлении фасадов, а также замене дверей и окон в лицее. На данный момент Главстрой ищет исполнителя, на сайте идет процесс подачи заявок. Первоначальная цена на все три проекта составляет более 142 млн рублей. Итоговая цена будет озвучена после определения победителя тендера.

Наталья Жирнова