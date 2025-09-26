Омская образовательная фирма обманула Татарстан на 3 млн

Эти деньги должны были пойти на обучение молодежи рабочим специальностям

Фото: Артем Дергунов

Антимонопольная служба Татарстана внесла омскую фирму «ПрофСтандарт» в реестр недобросовестных поставщиков после срыва обучения студентов в Татарстане. Об этом в своем телеграм-канале сообщило ведомство.

Компания выиграла тендер на сумму 3 млн рублей на обучение молодежи рабочим специальностям, но вместо качественного образования фирма предложила студентам занятия в спортзале частной школы.

В помещении отсутствовали компьютеры, интернет, станки и базовые инструменты вроде бензопил для практических занятий. Более того, сообщается, что в качестве преподавателей были привлечены люди без профильного образования.

После выявления нарушений контракт с компанией был расторгнут, а поставщик внесен в реестр недобросовестных исполнителей. Теперь компания и ее учредители лишены права участвовать в госзакупках на протяжении двух лет.

Наталья Жирнова